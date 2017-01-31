Четыре человека погибли в столкновении автобуса и грузовика в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Четыре человека погибли, еще 12 ранены при столкновении микроавтобуса с грузовиком на западе Афганистана во вторник. Об этом сообщил местный источник, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
"Четыре человека погибли, еще 12 получили ранения при столкновении микроавтобуса с грузовиком во вторник на шоссе в провинции Герат на западе Афганистана", - цитирует издание местный источник.
Напомним, в Индии в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком погибли 24 ребенка.