Четыре человека погибли в столкновении автобуса и грузовика в Афганистане

"Четыре человека погибли, еще 12 получили ранения при столкновении микроавтобуса с грузовиком во вторник на шоссе в провинции Герат на западе Афганистана", - цитирует издание местный источник.

Напомним, в Индии в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком погибли 24 ребенка.