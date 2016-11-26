Четверо осіб було знайдено мертвими в готелі Аляски

Зазначається, що за даними поліції, загиблі були застрелені.

Також повідомляється, що офіцери, котрі прибули на виклик, виявили в коридорі другого поверху чоловіка, який сидів і плакав.

Інші деталі наразі з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, не менше двох людей загинули, ще як мінімум чотири отримали поранення в результаті стрілянини в ряді штатів США в “чорну п’ятницю”.