Четверо осіб було знайдено мертвими в готелі Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Влада Аляски повідомила, що чотири людини, в тому числі дитина, були знайдені мертвими в готельному номері в місті Фербанкс, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Зазначається, що за даними поліції, загиблі були застрелені.
Також повідомляється, що офіцери, котрі прибули на виклик, виявили в коридорі другого поверху чоловіка, який сидів і плакав.
Інші деталі наразі з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, не менше двох людей загинули, ще як мінімум чотири отримали поранення в результаті стрілянини в ряді штатів США в “чорну п’ятницю”.