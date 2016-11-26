Четыре человека были найдены мертвыми в отеле Аляски
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Власти Аляски сообщили, что четыре человека, в том числе ребенок, были найдены мертвыми в гостиничном номере в городе Фэрбанкс, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что по данным полиции, погибшие были застрелены.
Также сообщается, что офицеры, прибывшие на вызов, обнаружили в коридоре второго этажа мужчину, который сидел и плакал.
Другие детали выясняются.
Как сообщал УНН, не менее двух человек погибли, еще как минимум четыре получили ранения в результате стрельбы в ряде штатов США в "черную пятницу".