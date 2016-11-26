Четыре человека были найдены мертвыми в отеле Аляски

Отмечается, что по данным полиции, погибшие были застрелены.

Также сообщается, что офицеры, прибывшие на вызов, обнаружили в коридоре второго этажа мужчину, который сидел и плакал.

Другие детали выясняются.

Как сообщал УНН, не менее двух человек погибли, еще как минимум четыре получили ранения в результате стрельбы в ряде штатов США в "черную пятницу".