Четверо людей загинули внаслідок вибуху на заводі у Запоріжжі

“На заводі стався вибух ємності з газом без горіння. Підрядна організація проводила сварочно-ремонтні роботи цієї ємності. В результаті чого стався вибух. Загинуло чотири особи. Троє — на місці, одна — в кареті швидкої допомоги. Зараз ведеться огляд місця події”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, повідомлення про вибух надійшло о 15:15. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру.