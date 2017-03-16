Четверо людей загинули внаслідок вибуху на заводі у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі “Запоріжкокс” загинули чотири особи. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції міста.
“На заводі стався вибух ємності з газом без горіння. Підрядна організація проводила сварочно-ремонтні роботи цієї ємності. В результаті чого стався вибух. Загинуло чотири особи. Троє — на місці, одна — в кареті швидкої допомоги. Зараз ведеться огляд місця події”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, повідомлення про вибух надійшло о 15:15. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру.