Четыре человека погибли в результате взрыва на заводе в Запорожье

"На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости. В результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека. Трое - на месте, один - в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, сообщение о взрыве поступило в 15:15. Также в полиции отметили, что взрыв был производственного характера.