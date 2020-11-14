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Четверо футболістів “Шахтаря” допомогли перемогти олімпійській збірній Бразилії

Київ • УНН

 • 14188 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Олімпійська збірна Бразилії з гравцями “Шахтаря” у складі здобула вольову перемогу над Південною Кореєю, передає УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.

Одразу чотирьох гравців “Шахтаря” було викликано на товариські поєдинки олімпійської збірної Бразилії, що забезпечило найбільше клубне представництво. У матчі з Південною Кореєю в стартовому складі “жовто-зелених” вийшов Майкон. Опорний півзахисник вивів свою команду з капітанською пов’язкою. Тете, Додо й Маркос Антоніо на полі з’явились по перерві.

Рахунок матчу 3:1 на користь “селесао”. Голами у збірній відзначилися Кунья, Родріго та Рейнієр.

Додамо, наступний поєдинок “жовто-зелені” проведуть 17 листопада зі збірною Єгипту.

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