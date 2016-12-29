Четверо дітей загинуло внаслідок пожежі у Києві

Сьогодні, 29 грудня о 12 год. 23 хв. до рятувальників Києва надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку за адресою: м. Київ, Дніпровський район, Русанівські сади, вул. Садова, 27.

На місці події встановлено, що сталося загорання в 2-поверховому дерев’яному приватному житловому будинку на площі 60 кв.м.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла трьох хлопчиків (2012, 2014 та 2014 років народження) та однієї дівчинки, 2005 року народження. Пожежу локалізовано о 12 год. 51 хв. та ліквідовано о 14 год. 40 хв.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

До прибуття підрозділів ДСНС медики надали допомогу 2-м дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації, та 13-річну дівчинку госпіталізовано з опіками до лікарні. Причина пожежі та збиток наразі встановлюються.