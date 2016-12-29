Четверо детей погибли в результате пожара в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, 29 декабря во время пожара в жилом доме Киева погибли четверо детей и еще одного ребенка госпиталлизовано в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Сегодня, 29 декабря в 12 часов. 23 мин. к спасателям Киева поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Киев, Днепровский район, Русановские сады, ул. Садовая, 27.
На месте происшествия установлено, что произошло загорание в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв.м.
Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения. Пожар локализован в 12 час. 51 мин. и ликвидирован в 14 час. 40 мин.
На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве.
До прибытия подразделений ГосЧС медики оказали помощь 2-м взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации, и 13-летнюю девочку госпитализировали с ожогами в больницу. Причина пожара и ущерб устанавливаются.