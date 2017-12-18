Четверо дітей загинули на пожежі у Черкаській області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Четверо дітей 2009-2014 років народження загинули на пожежі у житловому будинку в Черкаській області. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"Вчора ввечері в одному з сіл Черкащини сталася моторошна трагедія. Під час гасіння пожежі в приватному домоволодінні знайдені обгорілими тіла чотирьох дітей, 2009-2014 років народження", - повідомив він.
З його слів, мати, 1989 року народження, закрила дітей в будинку, а сама пішла відпочивати до друзів.
"Неймовірно болить за нещасних дітей, які були не потрібні за життя ані матері, ані батьку. Наразі з горе-матір'ю працюють слідчі, але це дітей, на жаль, не поверне", - додав В.Аброськін.
Він висловив переконання, що з такими неблагополучними родинами повинні активно працювати соціальні служби.
Нагадаємо, під час пожежі у модульному містечку у Кам'янському загинула дворічна дитина.