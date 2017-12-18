Четверо детей погибли на пожаре в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Четверо детей 2009-2014 годов рождения погибли на пожаре в жилом доме в Черкасской области. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
"Вчера вечером в одном из сел Черкасской области произошла жуткая трагедия. Во время тушения пожара в частном домовладении обнаружены обгоревшие тела четырех детей, 2009-2014 годов рождения", - сообщил он.
По его словам, мать, 1989 года рождения, закрыла детей в доме, а сама пошла отдыхать к друзьям.
"Невероятно болит за несчастных детей, которые были не нужны при жизни ни матери, ни отцу. Сейчас с горе-матерью работают следователи, но это детей, к сожалению, не вернет", - добавил В.Аброськин.
Он убежден, что с такими неблагополучными семьями должны активно работать социальные службы.
Напомним, во время пожара в модульном городке в Каменском погиб двухлетний ребенок.