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Четверо бійців зазнали поранень минулої доби в зоні АТО

Четверо бійців зазнали поранень минулої доби в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО зазнали поранень четверо українських військовослужбовців. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

«Внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України минулої доби немає. Однак, четверо військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку противника», - сказав він.

За словами Мотузяника, поранено наших бійців було неподалік Водяного, Пісків, Зотолого і Новотошківського.

Наразі, зазначив він, стан здоров’я трьох військовослужбовців задовільний, але в одного бійця – важкий.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Українські Національні Новини

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