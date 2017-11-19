Четверо бійців зазнали поранень минулої доби в зоні АТО

«Внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України минулої доби немає. Однак, четверо військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку противника», - сказав він.

За словами Мотузяника, поранено наших бійців було неподалік Водяного, Пісків, Зотолого і Новотошківського.

Наразі, зазначив він, стан здоров’я трьох військовослужбовців задовільний, але в одного бійця – важкий.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ.