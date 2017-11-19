Четверо бійців зазнали поранень минулої доби в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО зазнали поранень четверо українських військовослужбовців. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
«Внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України минулої доби немає. Однак, четверо військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку противника», - сказав він.
За словами Мотузяника, поранено наших бійців було неподалік Водяного, Пісків, Зотолого і Новотошківського.
Наразі, зазначив він, стан здоров’я трьох військовослужбовців задовільний, але в одного бійця – важкий.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ.