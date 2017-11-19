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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 4579 просмотра

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Четверо бойцов получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО

Четверо бойцов получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 13429 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО получили ранения четверо украинских военнослужащих. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

“В результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет. Однако, четверо военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны противника”, - сказал он.

По словам Мотузяника, ранены наши бойцы были недалеко от Водяного, Песков, Зотолого и Новотошковское.

Сейчас, отметил он, состояние здоровья трех военнослужащих удовлетворительное, но у одного бойца — тяжелое.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ.

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