Четверо бойцов получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО

“В результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет. Однако, четверо военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны противника”, - сказал он.

По словам Мотузяника, ранены наши бойцы были недалеко от Водяного, Песков, Зотолого и Новотошковское.

Сейчас, отметил он, состояние здоровья трех военнослужащих удовлетворительное, но у одного бойца — тяжелое.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ.