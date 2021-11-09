Четверо астронавтів місії SpaceX повернулися на Землю пысля шести місяців у космосі

Деталі

Космічна капсула SpaceX Dragon здійснила посадку у Мексиканській затоці біля Пенсаколи, штат Флорида, о 22:33 (05:33 за Києвом 9 листопада). Вже з води на берег астронавтів транспортували рятувальним човном NASA.

Повернення астронавтів поставило крапку їх шестимісячній подорожі до Міжнародної космічної станції (МКС).

Доповнення

Планується, що вже завтра, 10 листопада, SpaceX запустить ще один екіпаж із 4 астронавтів на космічну станцію. Старт цієї місії раніше був запланований на минулому тижні, але був відкладений через погоду, а потім – через хворобу астронавта.