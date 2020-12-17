Честный агропроизводитель выиграл: Рада приняла законопроект 3656 и снизила НДС с 20% до 14%

Зокрема, зниження ПДВ торкнеться великої рогатої худоби, живих свиней, овець, кіз, цільного молока, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, сурепок, ріпаку, соняшнику, насіння і плодів інших олійних культур.

Закон 3656 стосується агросировини, яке використовується в переробці або експорті, але не реалізуються кінцевому споживачу - фактичному платнику ПДВ. Він не призведе до втрат доходів бюджету. Більш того, закон позитивно позначиться на легальних виробниках і переробники агропродукції. Очікуваний економічний ефект - 13-14 млрд грн додаткових податкових надходжень. При цьому слід враховувати, що при зниженні ставки ПДВ на операції з реалізації с / г продукції проміжного споживання пропорційно знижується сума відшкодування з бюджету експортерам зернових і переробникам, які експортують свою продукцію. Витрати бюджету, як і ризики використання так званих "скруток", знижуються в рази.

За рахунок зниження ПДВ зменшиться податкове навантаження на легальних і чесних агровиробників. Ухвалення законопроекту вже позитивно зустріли аграрні асоціації. Так, в Агро-Продовольчої Раді відзначили, що зниження ПДВ буде стимулювати конкурентоспроможність і детінізацію АПК.

"Це важливий законодавчий крок, який зменшить механізми" скруток "ПДВ і дозволить аграріям додатково акумулювати кошти", - заявили в АПР.