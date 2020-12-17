Честный агропроизводитель выиграл: Рада приняла законопроект 3656 и снизила НДС с 20% до 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект № 3656 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції", який знижує ставку ПДВ для окремих сировинних агропозіцій з 20% до 14%. Закон підтримали 255 народних депутатів.
Зокрема, зниження ПДВ торкнеться великої рогатої худоби, живих свиней, овець, кіз, цільного молока, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, сурепок, ріпаку, соняшнику, насіння і плодів інших олійних культур.
Закон 3656 стосується агросировини, яке використовується в переробці або експорті, але не реалізуються кінцевому споживачу - фактичному платнику ПДВ. Він не призведе до втрат доходів бюджету. Більш того, закон позитивно позначиться на легальних виробниках і переробники агропродукції. Очікуваний економічний ефект - 13-14 млрд грн додаткових податкових надходжень. При цьому слід враховувати, що при зниженні ставки ПДВ на операції з реалізації с / г продукції проміжного споживання пропорційно знижується сума відшкодування з бюджету експортерам зернових і переробникам, які експортують свою продукцію. Витрати бюджету, як і ризики використання так званих "скруток", знижуються в рази.
За рахунок зниження ПДВ зменшиться податкове навантаження на легальних і чесних агровиробників. Ухвалення законопроекту вже позитивно зустріли аграрні асоціації. Так, в Агро-Продовольчої Раді відзначили, що зниження ПДВ буде стимулювати конкурентоспроможність і детінізацію АПК.
"Це важливий законодавчий крок, який зменшить механізми" скруток "ПДВ і дозволить аграріям додатково акумулювати кошти", - заявили в АПР.