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Честный агропроизводитель выиграл: Рада приняла законопроект 3656 и снизила НДС с 20% до 14%

Киев • УНН

 • 9369 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3656 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции”, который снижает ставку НДС для отдельных сырьевых агропозиций с 20% до 14%. Закон поддержали 255 народных депутатов.

Честный агропроизводитель выиграл: Рада приняла законопроект 3656 и снизила НДС с 20% до 14%

В частности, снижение НДС коснется крупного рогатого скота, живых свиней, овец, коз, цельного молока, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, сурепок, рапса, подсолнечника, семян и плодов других масличных культур.

Закон 3656 касается агросырья, которое используется в переработке или экспорте, но не реализуются конечному потребителю — фактическому плательщику НДС. Он не приведет к потерям доходов бюджета. Более того, закон позитивно скажется на легальных производителях и переработчиках агропродукции. Ожидаемый экономический эффект — 13-14 млрд грн дополнительных налоговых поступлений. При этом следует учитывать, что при снижении ставки НДС на операции по реализации с/х продукции промежуточного потребления пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам зерновых и переработчикам, которые экспортируют свою продукцию. Расходы бюджета, как и риски использования так называемых “скруток”, снижаются в разы.

За счет снижения НДС уменьшится налоговая нагрузка на легальных и честных агропроизводителей. Принятие законопроекта уже позитивно встретили аграрные ассоциации. Так, в Агро-Продовольственной Раде отметили, что снижение НДС будет стимулировать конкурентоспособность и детенизацию АПК.

“Это важный законодательный шаг, который уменьшит механизмы „скруток“ НДС и позволит аграриям дополнительно аккумулировать средства”, — заявили в АПР.

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