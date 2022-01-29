Чеська поліція дізналася про знищення переданої президентові доповіді спецслужб про вибух у Врбетицях

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Радіо нагадує, що виявлення нової інформації про трагічну подію призвело у квітні 2021 року до дипломатичного скандалу та різкого погіршення відносин між Чеською Республікою та Російською Федерацією.

Як вказано, інформацію про перевірку, що проводиться поліцейськими слідчими, “Чеському радіо" та інформаційному серверу respekt.cz підтвердили три добре поінформовані джерела.

"У повідомленні, призначеному виключно президенту Чехії Мілошу Земану, містилися дані про причетність до вибухів, що забрали життя двох людей і завдали величезної фінансової шкоди, агентів російської військової розвідки ГРУ", - йдеться у повідомленні.

"Про знищення документа BIS (Служба безпеки та інформації, контррозвідка) поліція дізналася в момент перевірки дотримання Празьким Градом режиму роботи з такою секретною інформацією. Експерти мали намір з’ясувати наявність на документі відбитків пальців або ДНК сторонніх осіб, які не мали права бути ознайомлені з ним", - сказано у повідомленні.

Повідомлення Служби безпеки та інформації країни, як зазначається, призначалося виключно президенту країни Мілошу Земану, найближчі співробітники канцелярії глави держави, наприклад, канцлер Вратислав Минарж та радник Мартін Неєдли, свідчень про проходження ними перевірки на роботу із засекреченими документами так і не отримали.

"Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, у якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, також пов’язаних зі справою про спробу отруєння у Великій Британії отрутою типу “Новичок” подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами", - повідомило "Чеське радіо".

Президентський канцлер Вратислав Минарж інформацію про знищення секретного паперу офіційно не спростував, причини того, що сталося, не уточнив, але одночасно категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають права. Голова комітету безпеки Канцелярії президента республіки Ян Новак наголосив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня перевірки, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Доповнення

Влада Чехії торік навесні оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетиці в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів.