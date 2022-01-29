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Чешская полиция узнала об уничтожении переданного президенту доклада спецслужб о взрыве в Врбетице

Чешская полиция узнала об уничтожении переданного президенту доклада спецслужб о взрыве в Врбетице

Киев • УНН

 • 24399 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Полиция Чешской Республики проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах складов вооружений в селе Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

Радио напоминает, что выявление новой информации о трагическом событии привело в апреле 2021 года к дипломатическому скандалу и резкому ухудшению отношений между Чешской Республикой и Российской Федерацией.

Как указано, информацию о проверке, проводимой полицейскими следователями, “Чешскому радио" и информационному серверу respekt.cz подтвердили три хорошо информированные источники.

"В сообщении, предназначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к унесшим жизни двух человек и нанесшим огромный финансовый ущерб взрывам агентов российской военной разведки ГРУ", - говорится в сообщении.

"Об уничтожении документа BIS (Служба безопасности и информации, контрразведка) полиция узнала в момент проверки соблюдения Пражским Градом режима работы с такого рода секретной информацией. Эксперты намеривались выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые не имели права с ним быть ознакомлены", - сказано в сообщении.

Сообщение Службы безопасности и информации страны, как отмечается, предназначалось исключительно президенту страны Милошу Земану, ближайшие сотрудники канцелярии главы государства, например, канцлер Вратислав Мынарж и советник Мартин Неедлы, свидетельств о прохождении ими проверки на работу с засекреченными документами так и не получили.

"Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с некоторыми иными документами", - сообщило "Чешское радио".

Президентский канцлер Вратислав Мынарж информацию об уничтожении секретной бумаги официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упоминаемый материал могли прочитать не имеющие на это право лица. Глава комитета безопасности канцелярии президента республики Ян Новак подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Дополнение

Власти Чехии в прошлом году весной объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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