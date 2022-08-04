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"Червоний Хрест" заявив, що не гарантував безпеку українських полонених

"Червоний Хрест" заявив, що не гарантував безпеку українських полонених

Київ • УНН

 • 109485 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили що не гарантували безпеку українських військовополонених, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь", оскільки зробити це можуть лише сторони конфлікту. Про це інформує УНН.

Цитата

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, котрі опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми наперед роз'яснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов'язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених", — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Червоному хресті зазначили, що надіслали запит на доступ до колонії в Оленівці одразу після того, як дізнались про атаку 29 липня. При цьому запит стосувався також доступу до всіх місць, де могли перебувати чи лікуватись військовополонені.

В МКЧХ також запропонували підтримати евакуацію поранених та безоплатно передати медикаменти, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.

При цьому комітет досі не має доступу до полонених, які постраждали через атаку, й не мають гарантій для проведення цього візиту.

Нагадаємо

ООН запускає місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці.

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