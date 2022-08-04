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"Красный Крест" заявил, что не обеспечил безопасность украинских пленных

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В международном комитете Красного Креста заявили, что не гарантировали безопасность украинских военнопленных, в том числе с мариупольского завода "Азовсталь", поскольку сделать это могут только стороны конфликта. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", — говорится в сообщении.

Детали

В Красном кресте отметили, что направили запрос на доступ к колонии в Оленивке сразу после того, как узнали об атаке 29 июля. При этом запрос касался доступа ко всем местам, где могли находиться или лечиться военнопленные.

В МККК также предложили поддержать эвакуацию раненых и безвозмездно передать медикаменты, средства защиты и материалы для судебно-медицинской экспертизы.

При этом комитет до сих пор не имеет доступа к пленникам, пострадавшим из-за атаки, и не имеют гарантий для проведения этого визита.

Напомним

ООН запускает миссию по установлению фактов теракта в Оленовке.

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