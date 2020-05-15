Червоний Хрест відправив 84 тони гуманітарної допомоги на окуповані території Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міжнародний Комітет Червоний Хрест відправив на окуповані території Донбасу 5 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою загальною вагою 84 тони. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"15 травня, прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування п’ять автомобілів із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - сказано у повідомленні.
Зазначається, щоб допомогти цивільним громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України і безпосередньо постраждали від агресії РФ, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили їм гуманітарний вантаж.
"Автомобілі з продуктовими наборами та розприскувачами, загальною вагою 84 тонни, прослідували за маршрутом Київ-Донецьк через КПВВ "Новотроїцьке", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили 78 тонн гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих територій України на Донбасі.