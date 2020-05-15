Червоний Хрест відправив 84 тони гуманітарної допомоги на окуповані території Донбасу

"15 травня, прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування п’ять автомобілів із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - сказано у повідомленні.

Зазначається, щоб допомогти цивільним громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України і безпосередньо постраждали від агресії РФ, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили їм гуманітарний вантаж.

"Автомобілі з продуктовими наборами та розприскувачами, загальною вагою 84 тонни, прослідували за маршрутом Київ-Донецьк через КПВВ "Новотроїцьке", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили 78 тонн гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих територій України на Донбасі.