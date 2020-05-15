Красный Крест отправил 84 тонны гуманитарной помощи на оккупированные территории Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Международный Комитет Красного Креста отправил на оккупированные территории Донбасса 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью общим весом 84 тонны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"15 мая пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтобы помочь гражданским, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ, представители Международного Комитета Красного Креста направили им гуманитарный груз.
"Автомобили с продуктовыми наборами и разбрызгивателями, общим весом 84 тонны, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - добавляется в сообщении.
Напомним, представители Международного Комитета Красного Креста направили 78 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий Украины на Донбассе.