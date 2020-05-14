Червоний Хрест направив 78 тонн гуманітарної допомоги жителям ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили 78 тонн гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих територій України на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Вантажівки з продуктовими наборами та товарами медичного призначення, загальною вагою 78 тонн, прослідували за маршрутом Київ-Донецьк через КПВВ "Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні.
Так, представники МКЧХ направили гуманітарний вантаж, щоб допомогти цивільним громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України і безпосередньо постраждали від агресії РФ.
Нагадаємо, що Червоний Хрест передав Україні 172 тис. засобів індивідуального захисту.