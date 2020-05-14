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Червоний Хрест направив 78 тонн гуманітарної допомоги жителям ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили 78 тонн гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих територій України на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Червоний Хрест направив 78 тонн гуманітарної допомоги жителям ОРДЛО

"Вантажівки з продуктовими наборами та товарами медичного призначення, загальною вагою 78 тонн, прослідували за маршрутом Київ-Донецьк через КПВВ "Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні.

Так, представники МКЧХ направили гуманітарний вантаж, щоб допомогти цивільним громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України і безпосередньо постраждали від агресії РФ.

Нагадаємо, що Червоний Хрест передав Україні 172 тис. засобів індивідуального захисту.

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