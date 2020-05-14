Красный Крест направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям ОРДЛО

"Грузовики с продуктовыми наборами и товарами медицинского назначения, общим весом 78 тонн, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Так, представители МККК направили гуманитарный груз, чтобы помочь гражданским, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ.

Напомним, что Красный Крест передал Украине 172 тыс. средств индивидуальной защиты.