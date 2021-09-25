Червоний Хрест направив понад 37 тонн гумдопомоги жителям тимчасово окупованого сходу України

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“Через КПВВ „Новотроїцьке“ проїхали 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 37,2 тонни гігієнічних наборів. Зауважимо, що рух коридором навпроти цього КПВВ окупанти розблоковували лише у понеділок”, — йдеться в повідомленні.

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Державна прикордонна служба України нагадала, що контрольні пункти в’їзду-виїзду функціонують щоденно з 8 до 16 години. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

“З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в „Станиці Луганській“. За тиждень пасажиропотік у ньому зменшився на 6%. Загалом через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 562 особи, а на контрольовану територію — 8 799 осіб”, — зауважили в Держприкордонслужбі.

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