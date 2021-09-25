Красный Крест направил более 37 тонн гумпомощи жителям временно оккупированного востока Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На временно оккупированную Россией территорию востока Украины прошли три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 37,2 тонны. Об этом пишет Госпогранслужба в Facebook, передает УНН.
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“Через КПВВ „Новотроицкое“ проехали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов. Заметим, что движение по коридору напротив этого КПВВ оккупанты разблокировали только в понедельник”, — говорится в сообщении .
Детали
Государственная пограничная служба Украины напомнила, что контрольные пункты въезда-выезда функционируют ежедневно с 8 до 16 часов. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.
“С семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в „Станице Луганской“. За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%. В общем через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 562 человека, а на контролируемую территорию — 8 799 человек”, — отметили в Госпогранслужбе.
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