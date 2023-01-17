Червоний Хрест досі не має доступу до військовополонених та цивільних, яких утримує рф – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не має доступу до військовополонених та цивільних заручників, які утримує російська сторона. Про це у своєму Телеграм повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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“Однією з тем для обговорення з Омбудсманом російської федерації тетяною москальковою була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зокрема, недопуску їхніх представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує російська сторона. Я запропонував зробити онлайн зустріч, де будуть присутні два Омбудсмани та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з росії, так і з України”, – зазначив Лубінець.
Деталі
За його словами, така зустріч потрібна для обговорення суті проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ і працювати згідно з своїм мандатом.
“На даний момент мою пропозицію прийняли, але чекаю на погодження. Маю надію, що зустріч відбудеться і буде результативною для України”, – додав омбудсмен.
Доповнення
Туреччина запропонувала Україні та росії ініціативу щодо гуманітарного коридору для повернення полонених та депортованих українців з території російської федерації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, після візиту до Анкари для зустрічі з російською колегою тетяною москальковою та головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем, розповів про деталі запропонованої ініціативи.