Червоний Хрест досі не має доступу до військовополонених та цивільних, яких утримує рф – омбудсмен

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 14542 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 30933 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 40481 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 50466 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 88318 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 54338 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 113400 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 80937 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63522 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119774 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.1м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 55139 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 44569 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 107750 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 47371 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 43830 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 88361 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 108406 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 113428 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 232491 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 281310 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 44263 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 47784 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 32064 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36172 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51475 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Червоний Хрест досі не має доступу до військовополонених та цивільних, яких утримує рф – омбудсмен

Київ • УНН

 • 379747 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не має доступу до військовополонених та цивільних заручників, які утримує російська сторона. Про це у своєму Телеграм повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Червоний Хрест досі не має доступу до військовополонених та цивільних, яких утримує рф – омбудсмен

Цитата

“Однією з тем для обговорення з Омбудсманом російської федерації тетяною москальковою була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зокрема, недопуску їхніх представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує російська сторона. Я запропонував зробити онлайн зустріч, де будуть присутні два Омбудсмани та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з росії, так і з України”, – зазначив Лубінець.

Деталі

За його словами, така зустріч потрібна для обговорення суті проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ і працювати згідно з своїм мандатом.

“На даний момент мою пропозицію прийняли, але чекаю на погодження. Маю надію, що зустріч відбудеться і буде результативною для України”, – додав омбудсмен.

Доповнення

Туреччина запропонувала Україні та росії ініціативу щодо гуманітарного коридору для повернення полонених та депортованих українців з території російської федерації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, після візиту до Анкари для зустрічі з російською колегою тетяною москальковою та головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем, розповів про деталі запропонованої ініціативи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24