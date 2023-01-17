Красный Крест до сих пор не имеет доступа к военнопленным и гражданским, удерживаемым рф - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Международный комитет Красного Креста до сих пор не имеет доступа к военнопленным и гражданским заложникам, удерживаемым российской стороной. Об этом в своем Телеграмме сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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“Одной из тем для обсуждения с Омбудсманом российской федерации Татьяной Москальковой была тематика Международного Комитета Красного Креста, в частности, недопуска их представителей к военнопленным и гражданским заложникам, удерживаемым российской стороной. Я предложил сделать онлайн встречу, где будут присутствовать два Омбудсмана и руководители постоянных Мониторинговых миссий МККК, как из россии, так и из Украины”, – отметил Лубинец.
Детали
По его словам, такая встреча необходима для обсуждения сути проблемы допуска и нахождения путей ее решения, чтобы представители Мониторинговых миссий могли получить доступ и работать в соответствии со своим мандатом.
“На данный момент мое предложение приняли, но жду согласия. Надеюсь, что встреча состоится и будет результативной для Украины”, – добавил омбудсмен.
Дополнение
Турция предложила Украине и россии инициативу гуманитарного коридора для возвращения пленных и депортированных украинцев с территории российской федерации.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после визита в Анкару для встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой и главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем рассказал о деталях предложенной инициативы.