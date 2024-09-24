Червоні картки, пізні голи, “бандерівці” та повітряні тривоги: результат 7 туру УПЛ

Київське "Динамо" продовжує очолювати турнірну таблицю, не дивлячись на нічию в матчі з "Рухом", скандал в Одесі, де вболівальники "Чорноморця" обзивали гравців "Карпат" "бандерівцями", перша перемога "Колоса", яка дозволила вийти із зони вильоту, пізні голи - так пройшов черговий сьомий тур Української прем’єр ліги. УНН вирішив розповісти результати, нові досягнення та чим запам’ятається черговий тур УПЛ.

Красень-гол зі штрафного, червона картка та до чого тут "бандерівці"

В п’ятницю до одеського "Чорноморця" завітали львівські "Карпати". Матч розпочався за повної домінації "Карпат", які могли відкривати рахунок вже в дебюті поєдинку. Спочатку Стеніо пробив значно вище, а згодом пробивав Денис Мірошніченко, але Артур Рудько був на висоті. Ближче до завершення першого тайму "Чорноморець" мав супер шанс, але не вистачило точності, щоб відкрити рахунок. Рудько вибив на Луку Лацабідзе, який елегантним пасом обрізав гравців "Карпат" та вивів віч-на-віч із голкіпером Кайо Гомеса, який пробив мимо.

На початку другого тайму "Карпатам" вдалося вийти вперед. Тарас Саків ніби рукою поклав м’яч у ворота Рудька зі штрафного - 1:0.

На 64-й хвилині за другу жовту картку арбітр вилучив оборонця гостей Володимира Адамюка. Спочатку на 52-й хвилині Адамюк отримав безглузду жовту картку за перешкоджання в розіграші штрафного. Вже за 10 хвилин Адамюк отримав другу жовту за удар рукою Попова та був вилучений з поля.

"Чорноморець" так і не зміг скористатися вилученням Адамюка, а фінальний свисток зафіксував перемогу "Карпат".

Окрім красивого голу зі штрафного, поєдинок запам’ятався скандалом за участі одеських вболівальників, які, за даними ЗМІ, вигукували "бандерівці" на адресу команди Лупашка.

"Я розумію, що є багато різних людей і не можна ставитися до одеського вболівальника так, як я хочу сказати гостро. Але те, що кричали деякі вболівальники – не можна так робити. У нас єдина країна. Зараз усі регіони України є одним цілим, тож такого дозволяти не можна. Ми всі кажемо про расизм, але такі речі не кращі за расизм", - заявив після матчу тренер "Карпат".

Бенефіс центральних захисників, чергова червона в турі

У другому матчі п’ятниці до "Олександрії" завітав столичний "Лівий берег". Перший символічний удар в матчі виконав сержант Сергій Щербина, інструктор механізованого батальйону 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, який з липня 2022 року і по теперішній час бере безпосередню участь у обороні, відсічі і стримуванні збройної агресії окупантів у Донецькій та Луганській областях.

Господарі поля взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Вже у дебюті "Олександрія" організувала перший момент, коли Євген Смирний пробив головою у руки Механіву після навісу Безерри. Перший реально небезпечний момент виник аж на 30-й хвилині, коли Джевані пробивав здалеку, але голкіпер перевів м’яч на кутовий.

Переломним моментом в матчі стало вилучення нападника "Лівого берега" Данила Сухоручка, який за дві хвилини примудрився отримати дві жовті.

Другий тайм прогнозовано розпочався під контролем "Олександрії" і вже на 53-й хвилині підопічним Руслана Ротаня вдалося вийти вперед. Після розіграшу кутового Микита Кравченко ефектним фінтом в стилі "Зідана" посадив на п’яту точку Владислава Шаповала та поклав м’яч точнісінько на голову Феррейрі, який забив перший гол в своїй кар’єрі.

Вже за 15 хвилин захиснику "Олександрії" Артему Шабанову вдалося подвоїти рахунок в матчі. Також після подачі з кутового - 2:0.

Фінальний ігровий відрізок перетворився на формальність. "Лівий берег" не зміг нічого протиставити "Олександрії", хоча навіть і забили свій гол, який, на жаль, арбітр скасував через офсайд у Синиці.

Сухі нулі із купою небезпечних моментів

Ще в одному матчі суботи до столичного "Динамо", яке на тижні переграло "Ворсклу" в перенесеному 4 турі УПЛ, завітав винниківський "Рух". Кияни вийшли на поєдинок у футболках із зображенням Максима Яловцова за позивним "Регбіст", який загинув 21 вересня 2022 року від вибуху міни під час виконання бойового завдання зі звільнення української землі від окупації.

Обидва колективи з перших хвилин вирішили не відсиджуватися в обороні та одразу кинулися в атаку. Спершу нагоду відзначитися змарнував Ігор Краснопір - кияни "привезли" біля власного штрафного, Притула вивів форварда віч-на-віч із Бущаном, але не зміг його переграти.

У відповідь ледь не відкрив рахунок Віталій Буяльський, якому не вдалося нормально пробити по воротах. Вже в наступній атаці Ванат та Ярмоленко завадили одне одному і не змогли нормально пробити по воротах.

На старті другої половини "Руху" таки вдалося забити, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Краснопіра. На 67-й хвилині удар Карабіна прийняла на себе стійка, а вже в наступній контратаці Краснопіру знову не вдалося обіграти Бущана.

"Динамо" відповіло вже за хвилину, коли Микола Шапаренко перевірив на міцність поперечку воріт. За 5 хвилин Ледвій став героєм для своєї команди, коли потягнув удар Шапаренка з нижнього кута. На 88 хвилині Климчук із відскоку струсонув поперечину киян.

Зрештою, матч так і завершився сухими нулями на табло.

Бойова нічия у Рівному із пізнім голом на 6 доданій хвилині

У неділю до рівненського "Вересу" приїхав петровський "Інгулець". "Інгулець" одразу взяв ініціативу до своїх рук та зумів шокувати "Верес" вже у першому таймі, коли забили двічі.

На 39-й хвилині Вовченко головою продовжив аут на дальню стійку, де Малиш розстріляв ворота. За 5 хвилин "Інгулець" подвоїв перевагу - після навісу зі штрафного Козак знайшов голову Вілівальда, який забив з меж воротарського майданчика - 2:0.

"Верес" одразу почав шукати свої моменти, але довелося чекати довго. На 66-й хвилині Дмитро Кльоц, який вийшов на заміну, зумів скоротити відставання своєї команди - 1:2.

До кінця поєдинку "Верес" атакував, а драматична розв’язка матчу сталася в компенсований час. На 93-й хвилині рівняни заробили пенальті, який ще довго будуть обговорювати, адже на повторі видно, що захисник "Інгульця" не фолив.

Пенальті взявся виконувати Микола Гайдучик, але Паламарчуку вдалося парирувати удар. Однак, через те, що Паламарчук вийшов з лінії воріт ще до удару, арбітр змусив "Верес" перебити пенальті. З другої спроби Марку Мрвальєвичу таки вдалося переграти Паламарчука - 2:2.

Тривоги та нічия у Кривому Розі

У неділю до криворізького "Кривбасу" завітала полтавська "Ворскла". Цей матч запам’ятався не забитими голами, а постійними повітряними тривогами, через що навіть довелося перенести матч на півгодини пізніше. Однак, після відбою, командам вдалося пограти лише 6 хвилин, після чого пролунав новий сигнал небезпеки, тож команди попрямували в укриття ще на півгодини.

Після паузи суперники ввійшли в ритм ближче до середини тайму. "Кривбас" і "Ворскла" обмінялися змарнованими моментами. Спершу форвард "Ворскли" Ієде розім'яв Кліщука низовим ударом після входу в штрафний. У відповідь хавбек криворіжців Твердохліб із кількох метрів пробив вище воріт.

На 36-й хвилині "Кривбасу" вдалося навіть забити, але гол у виконанні Єгора Твердохліба був скасований арбітром через офсайд. Вже за 5 хвилин Ієде все ж таки вдалося забити - форвард у штрафному майданчику спочатку обіграв захисника "Кривбасу", протягнув м’яч та влучно пробив у дальній кут - 1:0.

"Кривбас" відповів вже за 6 хвилин. Жан-Морель Пое виконав штрафний і м’яч після рикошету відлетів точно на голову Деніелю Сосі, який з кількох метрів розстріляв ворота Ісенка - 1:1.

Другий тайм теж довелося відкласти. Після вимушеної паузи активнішим виглядав "Кривбас", але так жодній з команд і не вдалося вийти вперед в цьому поєдинку.

Фінальний свисток зафіксував нічию - 1:1.

"Полісся" рятується на останніх хвилинах

У заключному матчі неділі до "Полісся" завітав черкаський "ЛНЗ". Майже весь перший тайм атакувало "Полісся", але свої моменти змарнував нападник господарів Олексій Гуцуляк, який спочатку небезпечно пробив здалеку з правого флангу, а на 31-й хвилині після закидання з глибини намагався перекинути голкіпера, однак його удару забракло влучності. Однак, саме "ЛНЗ" першими вдалося вийти вперед завдяки зусиллям Дмитра Топалов - м'яч після навісу Авагімяна у штрафний майданчик відскочив до форварда "ЛНЗ", який в дотик пробив у лівий кут воріт - 0:1.

Друга половини гри розпочалась з атак господарів, але м’яч відверто не йшов у ворота. Втілити свою перевагу "Поліссю" вдалося лише на 88-й хвилині гри - Еміль Мустафаєв прострелив вздовж воротарського майданчику, де спритнішим виявився Гуцуляк, забивши вже у 4 матчі поспіль - 1:1.

Неочікувана перша перемога в сезоні, вихід із зони вильоту

У понеділок до ковалівського "Колоса", який ще не перемагав у нинішньому сезоні, завітала луганська "Зоря". Кумедний епізод зафіксували режисери трансляції, на якому місцева бабуся перед стадіоном різала дині та кавуни, незвертаючи уваги на футбол.

Ковалівці розпочали матч доволі активно і вже на 4-й хвилині Турбаєвського дальнім ударом перевірив Третьяков. Після цього ініціатива переходила від однієї команди до іншої. Перед самою перервою карному майданчику "Колосу" після контакту із Поправкою впав Вантух, через що арбітр пішла дивитися ВАР, але переконалася, що порушення правил не було.

По перерві команди знову почали активно атакувати. Владислав Супряга майстерно розвернувся в штрафному "Колоса" після флангової передачі, але його удар низом у дальній кут пройшов поруч зі стійкою.

На 58-й хвилині "Колосу" вдалося відкрити рахунок у матчі, але арбітр скасував взяття воріт. Вже за 4 хвилини Максиму Третьякову все ж таки вдалося знову відзначитися -

Третьяков головою замкнув дальню стійку після навісу Алефіренка - 1:0. Вже за хвилину Третьяков міг подвоїти перевагу своєї команди, але голкіпер потягнув удар.

Зрештою, "Колосу" вдалося втримати переможний рахунок, не дивлячись на численні атаки "Зорі" - 1:0.

Розгром у Львові

У заключному матчі туру, який провели донецький "Шахтар" та київська "Оболонь", була зафіксована розгромна перемога донеччан з рахунком - 4:0. "Гірники" прогнозовано взяли м'яч під контроль з перших хвилин, що вилилося в забитий гол вже на 17 хвилині. Після розіграшу кутового та серії пасів біля штрафного "Оболоні", м’яч відскочив на фланг до Тобіаса, який в падінні через себе закинув до штрафного, де на швидкості вбіг Артем Бондаренко, який потужним ударом зльоту пробив голкіпера - 1:0.

"Пивовари" відповіли лише на 29-й хвилині і то ударом вище. По перерві "Шахтар" продовжив шукати підходи до воріт Федорівського, але забитого голу довелося чекати аж до 67 хвилини - Азаров віддав на Криськів, який прострілив на Судакова, але його удар прийшовся у штангу, але першим на добиванні виявився Траоре, якому залишалося переправити м’яч у пусті ворота - 2:0.

Вже за 10 хвилин Судакову все ж таки вдалося відзначитися - Георгій увірвався до штрафного, змістився у центр і пробив повз голкіпера - 3:0. Крапку в матчі на 90-ій хвилині поставив Невертон, а фінальний свисток зафіксував 4:0 на табло.