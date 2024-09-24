Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Киевское "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу, несмотря на ничью в матче с "Рухом", скандал в Одессе, где болельщики "Черноморца" обзывали игроков "Карпат" "бандеровцами", первая победа "Колоса", которая позволила выйти из зоны вылета, поздние голы - так прошел очередной седьмой тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Красавец-гол со штрафного, красная карточка и при чем тут "бандеровцы"

В пятницу одесский "Черноморец" посетили львовские "Карпаты". Матч начался при полной доминации "Карпат", которые могли открывать счет уже в дебюте поединка. Сначала Стенио пробил значительно выше, а затем пробивал Денис Мирошниченко, но Артур Рудько был на высоте. Ближе к завершению первого тайма "Черноморец" имел супер шанс, но не хватило точности, чтобы открыть счет. Рудько выбил на Луку Лацабидзе, который элегантным пасом обрезал игроков "Карпат" и вывел один на один с голкипером Кайо Гомеса, который пробил мимо.

В начале второго тайма "Карпатам" удалось выйти вперед. Тарас Сакив будто рукой положил мяч в ворота Рудько со штрафного - 1:0.

На 64-й минуте за вторую желтую карточку арбитр удалил защитника гостей Владимира Адамюка. Сначала на 52-й минуте Адамюк получил бессмысленную желтую карточку за препятствование в розыгрыше штрафного. Уже через 10 минут Адамюк получил вторую желтую за удар рукой Попова и был удален с поля.

"Черноморец" так и не смог воспользоваться удалением Адамюка, а финальный свисток зафиксировал победу „Карпат".

Кроме красивого гола со штрафного, поединок запомнился скандалом с участием одесских болельщиков, которые, по данным СМИ, выкрикивали "бандеровцы" в адрес команды Лупашко.

"Я понимаю, что есть много разных людей и нельзя относиться к одесскому болельщику так, как я хочу сказать остро. Но то, что кричали некоторые болельщики - нельзя так делать. У нас единая страна. Сейчас все регионы Украины являются одним целым, поэтому такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше расизма", - заявил после матча тренер „Карпат".

Бенефис центральных защитников, очередная красная в туре

Во втором матче пятницы "Александрию" посетил столичный "Левый берег". Первый символический удар в матче выполнил сержант Сергей Щербина, инструктор механизированного батальона 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, который с июля 2022 года и по настоящее время принимает непосредственное участие в обороне, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

Хозяева поля взяли мяч под контроль с первых минут. Уже в дебюте "Александрия" организовала первый момент, когда Евгений Смирный пробил головой в руки Механиву после навеса Безерры. Первый реально опасный момент возник аж на 30-й минуте, когда Джевани пробивал издали, но голкипер перевел мяч на угловой.

Переломным моментом в матче стало удаление нападающего "Левого берега" Даниила Сухоручко, который за две минуты умудрился получить две желтые.

Второй тайм прогнозируемо начался под контролем "Александрии" и уже на 53-й минуте подопечным Руслана Ротаня удалось выйти вперед. После розыгрыша углового Никита Кравченко эффектным финтом в стиле "Зидана" посадил на пятую точку Владислава Шаповала и положил мяч точно на голову Феррейри, который забил первый гол в своей карьере.

Уже через 15 минут защитнику "Александрии" Артему Шабанову удалось удвоить счет в матче. Также после подачи с углового - 2:0.

Финальный игровой отрезок превратился в формальность. "Левый берег" не смог ничего противопоставить „Александрии", хотя даже и забили свой гол, который, к сожалению, арбитр отменил из-за офсайда у Синицы.

Сухие нули с кучей опасных моментов

Еще в одном матче субботы к столичному "Динамо", которое на неделе переиграло "Ворсклу" в перенесенном 4 туре УПЛ, пришел винниковский "Рух". Киевляне вышли на поединок в футболках с изображением Максима Яловцова с позывным "Регбист", который погиб 21 сентября 2022 года от взрыва мины во время выполнения боевого задания по освобождению украинской земли от оккупации.

Оба коллектива с первых минут решили не отсиживаться в обороне и сразу бросились в атаку. Сначала возможность отличиться упустил Игорь Краснопир - киевляне "привезли" возле собственной штрафной, Притула вывел форварда один на один с Бущаном, но не смог его переиграть.

В ответ едва не открыл счет Виталий Буяльский, которому не удалось нормально пробить по воротам. Уже в следующей атаке Ванат и Ярмоленко помешали друг другу и не смогли нормально пробить по воротам.

На старте второй половины "Руху" таки удалось забить, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Краснопира. На 67-й минуте удар Карабина приняла на себя стойка, а уже в следующей контратаке Краснопиру снова не удалось обыграть Бущана.

"Динамо" ответило уже через минуту, когда Николай Шапаренко проверил на прочность перекладину ворот. Через 5 минут Ледвий стал героем для своей команды, когда потянул удар Шапаренко из нижнего угла. На 88 минуте Климчук с отскока сотряс перекладину киевлян.

В конце концов, матч так и завершился сухими нулями на табло.

Боевая ничья в Ровно с поздним голом на 6 добавленной минуте

В воскресенье к ривненскому "Вересу" приехал петровский "Ингулец". "Ингулец" сразу взял инициативу в свои руки и сумел шокировать „Верес" уже в первом тайме, когда забили дважды.

На 39-й минуте Вовченко головой продлил аут на дальнюю штангу, где Малыш расстрелял ворота. Через 5 минут "Ингулец" удвоил преимущество - после навеса со штрафного Козак нашел голову Виливальда, который забил из пределов вратарской площадки - 2:0.

"Верес" сразу начал искать свои моменты, но пришлось ждать долго. На 66-й минуте вышедший на замену Дмитрий Клец сумел сократить отставание своей команды - 1:2.

До конца поединка "Верес" атаковал, а драматическая развязка матча произошла в компенсированное время. На 93-й минуте ровенчане заработали пенальти, который еще долго будут обсуждать, ведь на повторе видно, что защитник "Ингульца" не фолил.

Пенальти взялся исполнять Николай Гайдучик, но Паламарчуку удалось парировать удар. Однако, из-за того, что Паламарчук вышел с линии ворот еще до удара, арбитр заставил "Верес" перебить пенальти. Со второй попытки Марку Мрвалевичу таки удалось переиграть Паламарчука - 2:2.

Тревоги и ничья в Кривом Роге

В воскресенье криворожский "Кривбасс" посетил полтавская "Ворскла". Этот матч запомнился не забитыми голами, а постоянными воздушными тревогами, из-за чего даже пришлось перенести матч на полчаса позже. Однако, после отбоя, командам удалось поиграть лишь 6 минут, после чего прозвучал новый сигнал опасности, поэтому команды направились в укрытие еще на полчаса.

После паузы соперники вошли в ритм ближе к середине тайма. "Кривбасс" и „Ворскла" обменялись упущенными моментами. Сперва форвард "Ворсклы" Иеде размял Клищука низовым ударом после входа в штрафную. В ответ хавбек криворожан Твердохлеб с нескольких метров пробил выше ворот.

На 36-й минуте "Кривбассу" удалось даже забить, но гол в исполнении Егора Твердохлиба был отменен арбитром из-за офсайда. Уже через 5 минут Иеде все же удалось забить - форвард в штрафной сначала обыграл защитника "Кривбасса", протащил мяч и точно пробил в дальний угол - 1:0.

"Кривбасс" ответил уже через 6 минут. Жан-Морель Поэ исполнил штрафной и мяч после рикошета отлетел точно на голову Дениелю Сосе, который с нескольких метров расстрелял ворота Исенко - 1:1.

Второй тайм тоже пришлось отложить. После вынужденной паузы активнее выглядел "Кривбасс", но так ни одной из команд и не удалось выйти вперед в этом поединке.

Финальный свисток зафиксировал ничью - 1:1.

"Полесье" спасается на последних минутах

В заключительном матче воскресенья к "Полесью" пожаловал черкасский "ЛНЗ". Почти весь первый тайм атаковало "Полесье", но свои моменты упустил нападающий хозяев Алексей Гуцуляк, который сначала опасно пробил издали с правого фланга, а на 31-й минуте после заброса из глубины пытался перебросить голкипера, однако его удару не хватило точности. Однако, именно "ЛНЗ" первыми удалось выйти вперед благодаря усилиям Дмитрия Топалова - мяч после навеса Авагимяна в штрафную площадку отскочил к форварду "ЛНЗ", который в касание пробил в левый угол ворот - 0:1.

Вторая половина игры началась с атак хозяев, но мяч откровенно не шел в ворота. Воплотить свое преимущество "Полесью" удалось лишь на 88-й минуте игры - Эмиль Мустафаев прострелил вдоль вратарской площадки, где ловчее оказался Гуцуляк, забив уже в 4 матче подряд - 1:1.

Неожиданная первая победа в сезоне, выход из зоны вылета

В понедельник к ковалевскому "Колосу", который еще не побеждал в нынешнем сезоне, пришла луганская "Заря". Забавный эпизод зафиксировали режиссеры трансляции, на котором местная бабушка перед стадионом резала дыни и арбузы, не обращая внимания на футбол.

Ковалевцы начали матч довольно активно и уже на 4-й минуте Турбаевского дальним ударом проверил Третьяков. После этого инициатива переходила от одной команды к другой. Перед самым перерывом в штрафной площадке "Колоса" после контакта с Поправкой упал Вантух, из-за чего арбитр пошла смотреть ВАР, но убедилась, что нарушения правил не было.

После перерыва команды снова начали активно атаковать. Владислав Супряга мастерски развернулся в штрафной "Колоса" после фланговой передачи, но его удар низом в дальний угол прошел рядом со штангой.

На 58-й минуте "Колосу" удалось открыть счет в матче, но арбитр отменил взятие ворот. Уже через 4 минуты Максиму Третьякову все же удалось снова отличиться -

Третьяков головой замкнул дальнюю штангу после навеса Алефиренко - 1:0. Уже через минуту Третьяков мог удвоить преимущество своей команды, но голкипер потянул удар.

В конце концов, "Колосу" удалось удержать победный счет, несмотря на многочисленные атаки "Зари" - 1:0.

Разгром во Львове

В заключительном матче тура, который провели донецкий "Шахтер" и киевская "Оболонь", была зафиксирована разгромная победа дончан со счетом - 4:0. "Горняки" прогнозируемо взяли мяч под контроль с первых минут, что вылилось в забитый гол уже на 17 минуте. После розыгрыша углового и серии пасов возле штрафной "Оболони", мяч отскочил на фланг к Тобиасу, который в падении через себя забросил в штрафную, где на скорости вбежал Артем Бондаренко, который мощным ударом слета пробил голкипера - 1:0.

"Пивовары" ответили лишь на 29-й минуте и то ударом выше. После перерыва "Шахтер" продолжил искать подходы к воротам Федоривского, но забитого гола пришлось ждать аж до 67 минуты - Азаров отдал на Крыськива, который прострелил на Судакова, но его удар пришелся в штангу, но первым на добивании оказался Траоре, которому оставалось переправить мяч в пустые ворота - 2:0.

Уже через 10 минут Судакову все же удалось отличиться - Георгий ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил мимо голкипера - 3:0. Точку в матче на 90-ой минуте поставил Невертон, а финальный свисток зафиксировал 4:0 на табло.