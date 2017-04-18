Червоне вино захищає жінок від серцевої аритмії - учені

Обстеживши і опитавши 102 жінок у віці від 50 до 75 років, які перебували на лікуванні в кардіологічному відділенні лікарні Каролінського інституту, медики виявили безсумнівний зв'язок між частотою розвитку нападів аритмій і деякими особливостями раціону пацієнтів, зокрема вживанням вина.

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В ході дослідження з'ясувалося, що у тих жінок, які щодня випивають не менше 5 грамів алкогольного напою, серце краще адаптується до мінливого фізичного навантаження і рідше "зривається" з нормального ритму скорочень. А у тих, хто взагалі не вживає алкоголь, "пристосованість" серця виявляється навіть нижче середнього рівня.

Згідно з даними дослідників, цей феномен був підтверджений тільки для вина. При цьому вчені прийшли до висновку, що пиво та інші алкогольні напої такої дії на серце не мають.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, американці назвали найкращим українське вино від ТМ "Коктебель".