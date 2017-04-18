Красное вино защищает женщин от сердечной аритмии — ученые

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17937 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78089 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139795 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110763 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112691 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102348 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106414 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103088 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149712 просмотра

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Красное вино защищает женщин от сердечной аритмии — ученые

Красное вино защищает женщин от сердечной аритмии — ученые

Киев  •  УНН

 • 21559 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Регулярное употребление красного или белого вина является хорошим способом профилактики развития нарушений сердечного ритма, по крайней мере у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Стокгольма, передает УНН.

Обследовав и опросив 102 женщин в возрасте от 50 до 75 лет, находившихся на лечении в кардиологическом отделении больницы Каролинского института, медики обнаружили несомненную связь между частотой развития приступов аритмий и некоторыми особенностями рациона пациентов, в том числе употреблением вина.

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В ходе исследования выяснилось, что у тех женщин, кто ежедневно выпивает не менее 5 граммов алкогольного напитка, сердце лучше адаптируется к изменяющейся физической нагрузке и реже “срывается” с нормального ритма сокращений. А у тех, кто вообще не употребляет алкоголь, “приспособляемость” сердца оказывается даже ниже среднего уровня.

Согласно данным исследователей, этот феномен был подтвержден только для вина. При этом ученые пришли к выводу, что пиво и другие алкогольные напитки такого действия на сердце не оказывают.

Напомним, как сообщал УНН, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ “Коктебель”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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