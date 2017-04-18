Красное вино защищает женщин от сердечной аритмии — ученые

Обследовав и опросив 102 женщин в возрасте от 50 до 75 лет, находившихся на лечении в кардиологическом отделении больницы Каролинского института, медики обнаружили несомненную связь между частотой развития приступов аритмий и некоторыми особенностями рациона пациентов, в том числе употреблением вина.

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В ходе исследования выяснилось, что у тех женщин, кто ежедневно выпивает не менее 5 граммов алкогольного напитка, сердце лучше адаптируется к изменяющейся физической нагрузке и реже “срывается” с нормального ритма сокращений. А у тех, кто вообще не употребляет алкоголь, “приспособляемость” сердца оказывается даже ниже среднего уровня.

Согласно данным исследователей, этот феномен был подтвержден только для вина. При этом ученые пришли к выводу, что пиво и другие алкогольные напитки такого действия на сердце не оказывают.

Напомним, как сообщал УНН, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ “Коктебель”.