Червоне м'ясо викликає напади мігрені - учені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Вживання червоного м'яса стимулює напади мігрені. Такого висновку дійшли фахівці Ісфаханського університету медичних наук, передає УНН з посиланням на Національну медичну бібліотеку США.
Під час дослідження фахівці вивчили харчові звички 170 жінок. Їх поділили на дві групи – по 85 осіб у кожній. Більшість учасниць дослідження були домогосподарками, і лише 13% – працевлаштовані.
Результати продемонстрували значний зв'язок між головним болем та деякими харчовими продуктами, включаючи червоне м'ясо, молочні продукти, різні заправки для салатів та яйця.
"Згідно з результатами дослідження, мігрень без аури була зафіксована у 76,5% досліджуваних, а мігрень з аурою - у 23,5%", - йдеться у повідомленні.
У результаті вчені порадили любителям перерахованих вище продуктів харчування змінити свої харчові звички.
Довідка
Мігрень з аурою – захворювання, якому передують зорові, слухові чи сенсорні порушення – мерехтливі лінії перед очима, оніміння різних частин тіла тощо.
Мігрень без аури називається "класичною". Виявляється мігрень без аури пульсуючим болем в одній точці. Їй не передують жодні зорові, слухові чи сенсорні порушення. Іноді люди навіть не розуміють, що це саме мігрень, а гадають, що у них просто болить голова.
При мігрені без аури присутні такі прояви:
- п'ять епізодів болю,
- напади продовжуються від 4 до 72 годин,
- біль пульсує, зосереджений на одному боці голови,
- за будь-якої фізичної активності біль стає сильнішим.
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Червоне м'ясо - усі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину та козлятину.
Комісія ЄС попереджає: червоне м'ясо підвищує ризик розвитку раку.
"Загальна думка полягає в тому, що для запобігання росту захворюваності на рак необхідно скоротити або виключити із щоденного раціону червоне та перероблене м'ясо" - йдеться в оновленій стратегії європейських країн.
Водночас дієтологи радять українцям змінювати традиційний набір для борщу та замінювати свинину на інші види м'яса, оскільки свинина не сумісна з такими звичними продуктами, як буряк, морква та картопля.