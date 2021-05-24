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Червоне м'ясо скорочує життя - вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Червоне м'ясо негативно впливає на тривалість життя. До такого висновку прийшли фахівці коледжу остеопатической медицини Нью-Йоркського технологічного інституту, передає УНН з посиланням на Science Daily.

Червоне м'ясо скорочує життя - вчені

Деталі

В експерименті взяли участь понад 1,5 мільйона людей у віці від 5 до 28 років. Фахівці досліджували вплив червоного м'яса (обробленого і необробленого) на тривалість життя людей.

Вчені з'ясували, що люди, до раціону яких входить червоне м'ясо, живуть в середньому на 3,5 років менше.

Також фахівці відзначили, що збільшення споживання червоного м'яса призводить до серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань. МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень. 

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