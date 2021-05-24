Красное мясо сокращает жизнь - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Красное мясо негативно влияет на продолжительность жизни. К такому выводу пришли специалисты колледжа остеопатической медицины Нью-Йоркского технологического института, передает УНН со ссылкой на Science Daily.
Детали
В эксперименте приняли участие более 1,5 миллиона человек в возрасте от 5 до 28 лет. Специалисты исследовали влияние красного мяса (обработанного и необработанного) на продолжительность жизни людей.
Ученые выяснили, что люди, в рацион которых входит красное мясо, живут в среднем на 3,5 лет меньше.
Также специалисты отметили, что увеличение потребления красного мяса приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и ишемической болезни сердца.
Справка
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний. Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 грамм в неделю.