Червона книга України налічує 75 видів фауни Чорнобильського заповідника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. До Червоної книги України занесено 75 видів фауни Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це УНН розповів керівник відділу екології флори та фауни Чорнобильського заповідника Денис Вишневський.
“Виявлено 75 видів фауни, які занесені до Червоної книги України на території Чорнобильського заповідника”, - зазначив еколог
Серед цих видів кільчасті черви, а саме п’явка медична, 26 видів комах, 10 видів риб, серед плазунів – мідянка звичайна, 19 видів птахів та 17 видів ссавців, а також один вид круглоротих – мінога українська.
Як зазначив дослідник, видовий склад хребетних тварин зони відчуження найбільш повно був описаний лише на початку 2000-х років. А деякі види фауни взагалі не досліджені.
“Тим не менш, якщо дослідження птахів і ссавців продовжувались, то стосовно риб їх стало дуже мало, а глибоких робіт по герпетофауні (відносяться ящірки, змії, водяні черепахи – ред.) взагалі ніколи не було”, - розповів він
Він також додав, що дані про кількість видів фауну зоні відчуження у різних дослідників різняться.
“Дані різні у різних авторів і становлять: 58-60 видів ссавців, 200-300 видів птахів, 6-7 видів рептилій, амфібії – 1-12 видів, рибоподібні – до 60-ти видів. Інвентаризація безхребетних тварин не проводиться”, - повідомив Вишневський.
Раніше УНН повідомляв, на Одещину раніше звичайного прилетіли рідкісні пелікани.