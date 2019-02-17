Красная книга Украины насчитывает 75 видов фауны Чернобыльского заповедника

"Выявлено 75 видов фауны, занесенных в Красную книгу Украины на территории Чернобыльского заповедника", - отметил эколог

Среди этих видов кольчатые черви, а именно пиявка медицинская, 26 видов насекомых, 10 видов рыб, среди пресмыкающихся - медянка обыкновенная, 19 видов птиц и 17 видов млекопитающих, а также один вид круглоротых - минога украинская.

Как отметил исследователь, видовой состав позвоночных животных зоны отчуждения наиболее полно был описан лишь в начале 2000-х годов. А некоторые виды фауны вообще не исследованы.

"Тем не менее, если исследования птиц и млекопитающих продолжались, то в отношении рыб их стало очень мало, а глубоких работ по герпетофауне (относятся ящерицы, змеи, водяные черепахи - ред.) вообще никогда не было", - рассказал он

Он также добавил, что данные о количестве видов фауны зоне отчуждения в различных исследователей разнятся.

"Данные различные у разных авторов и составляют: 58-60 видов млекопитающих, 200-300 видов птиц, 6-7 видов рептилий, амфибии - 1-12 видов, рыбообразные - до 60-ти видов. Инвентаризация беспозвоночных животных не проводится", - сообщил Вишневский.

Ранее УНН сообщал, в Одесскую раньше обычного прилетели редкие пеликаны.