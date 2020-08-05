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Чернишов: держава має перейти від дотацій до інвестиційної підтримки проектів

Чернишов: держава має перейти від дотацій до інвестиційної підтримки проектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У затвердженій Кабінетом міністрів Державній стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки змінився підхід до планування розвитку регіонів. Тож держава має перейти від дотацій до інвестиційної підтримки твердих та м’яких проектів. Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.

"Ми змінили підхід до планування розвитку регіонів, визначивши різні типи функціональних територій, їх буде 10. Також пропонуємо впровадження міжсекторального підходу. Це означає, що екологічні або соціальні питання мають вирішуватись у взаємодії з економічними важелями окремого регіону", - розповів Чернишов.

Так, наприклад, розвиток туристичної галузі у певному регіоні має бути забезпечений й за рахунок побудови доріг.

"Також ми змінюємо акцент, держава має перейти від дотацій до інвестиційної підтримки твердих та м’яких проектів. Тверді проекти – це садочки, школи, усе, що створює робочі місця. І підсилити це м’якими проектами – соціальними ініціативами", - розповів міністр.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 серпня, Кабінет міністрів України затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

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