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Чернігів залишився без газу та опалення

Чернігів залишився без газу та опалення

Київ • УНН

 • 161006 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів Чернігів залишився майже весь без газу та опалення. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Ми пережили чергову ніч. Ворог нас обстрілював, наносив ракетні і авіаудари по місту Чернігів. Б'ють по цівільній інфраструктурі. Відповідно на сьогодні місто Чернігів знаходиться майже все без газу і майже все без опалення. Але сподіваюся, це ненадовго”, - сказав Чаус.

З його слів, комунальники вже працюють над відновленням мереж.

Доповнення

За даними голови ОДА, протягом останньої доби (з 9 до 10 березня) в області сталося 18 пожеж. З них 10 — внаслідок обстрілів (9 – у житловому секторі, 1 — на об'єкті). Для ліквідації 3 пожеж залучалися підрозділи ГУ ДСНС. Загинула 1 особа.

Загалом з початку військових дій ліквідовано 163 пожежі. З них 121 внаслідок обстрілів.

За інформацією АТ "Чернігівобленерго", через бойові дії без електропостачання залишається 221 населений пункт області. Відновлювальні роботи проводяться за можливості.

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