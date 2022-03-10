Чернигов остался без газа и отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Вследствие вражеских обстрелов Чернигов остался почти весь без газа и отопления. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в видеообращении, пишет УНН.
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“Мы пережили очередную ночь. Враг нас обстреливал, наносил ракетные и авиаудары по городу Чернигов. Бьют по гражданской инфраструктуре. Соответственно на сегодня город Чернигов находится почти весь без газа и почти весь без отопления. Но надеюсь, это ненадолго”, - сказал Чаус.
По его словам, коммунальщики уже работают над восстановлением сетей.
Дополнения
По данным председателя ОГА, в течение последних суток (с 9 до 10 марта) в области произошло 18 пожаров. Из них 10 - в результате обстрелов (9 — в жилом секторе, 1 - на объекте). Для ликвидации 3 пожаров привлекались подразделения ГУ ГСЧС. Погиб 1 человек.
Всего с начала военных действий ликвидировано 163 пожара. Из них 121 в результате обстрелов.
По информации АО "Черниговоблэнерго", из-за боевых действий без электроснабжения остается 221 населенный пункт области. Восстановительные работы проводятся по возможности.