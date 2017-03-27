Черкаському баскетболісту запропонували грати за університет Каліфорнії

Розпочав свій шлях за океаном Антон Білоус у сезоні 2014/2015 з “Академії Лі”, потім провів два сезони в лізі NJCAA, захищаючи кольори “Western Texas College”, в якому демонстрував доволі непогану статистику проводячи в середньому по 25 хвилин на паркеті за які набирав 12.6 очок (54.6 загальний відсоток влучань та 50.4% з дальньої дистанції) та збирав 3.7 підбирання за гру.