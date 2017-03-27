Черкасскому баскетболисту предложили играть за университет Калифорнии

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 35498 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103282 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118709 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177722 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129758 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124678 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117200 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107523 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Черкасскому баскетболисту предложили играть за университет Калифорнии

Черкасскому баскетболисту предложили играть за университет Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 8892 просмотра

ЧЕРКАССЫ - КИЕВ. 26 марта. УНН. Воспитанник черкасского баскетбола - Антон Белоус может стать игроком университета Калифорнии. Он еще не подписал контракт, поскольку он еще имеет предложения от еще нескольких университетов. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе БК "Черкасские Обезьяны".

Начал свой путь за океаном Антон Белоус в сезоне 2014/2015 с "Академии Ли", затем провел два сезона в лиге NJCAA, защищая цвета "Western Texas College", в котором демонстрировал довольно неплохую статистику проводя в среднем по 25 минут на паркете за которые набирал 12.6 очков (54.6 общий процент попаданий и 50.4% с дальней дистанции) и собирал 3.7 подбора за игру.

Украинские Национальные Новости

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