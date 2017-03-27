Черкасскому баскетболисту предложили играть за университет Калифорнии

Начал свой путь за океаном Антон Белоус в сезоне 2014/2015 с "Академии Ли", затем провел два сезона в лиге NJCAA, защищая цвета "Western Texas College", в котором демонстрировал довольно неплохую статистику проводя в среднем по 25 минут на паркете за которые набирал 12.6 очков (54.6 общий процент попаданий и 50.4% с дальней дистанции) и собирал 3.7 подбора за игру.