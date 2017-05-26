Черкаський облавтодор запідозрили у розтраті державних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Державне підприємство "Черкаський облавтодор" запідозрили у розтраті державних коштів, передає УНН з посиланням на ухвалу Придніпровського районного суду Черкас від 16 травня 2017 року.
Слідством встановлено, що в 2016 році черкаський облавтодор мав нанести дорожню розмітку на ділянки трас державного значення. Розмітка була нанесена неякісно та із значними порушеннями технологій. При цьому Черкаський облавтодор вказав, що витратив на такі роботи 760 тис. грн державних коштів.
Правоохоронці розцінили такі дії держпідприємства як незаконну розтрату коштів.
Нагадаємо, під підозрою у розтраті державних коштів також Волинський облавтодор, Волинська служба автодоріг та Запорізька служба автодоріг.