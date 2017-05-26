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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черкасский облавтодор заподозрили в растрате государственных средств

Киев • УНН

 • 10078 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Государственное предприятие "Черкасский облавтодор" заподозрили в растрате государственных средств, передает УНН со ссылкой на постановление Приднепровского районного суда Черкасс от 16 мая 2017 года.

Черкасский облавтодор заподозрили в растрате государственных средств

Следствием установлено, что в 2016 году черкасский облавтодор имел нанести дорожную разметку на участки трасс государственного значения. Разметка была нанесена некачественно и со значительными нарушениями технологий. При этом Черкасский облавтодор указал, что потратил на такие работы 760 тыс. грн государственных средств.

Правоохранители расценили такие действия госпредприятия как незаконной растрате средств.

Напомним, под подозрением в растрате государственных средств также Волынский облавтодор, Волынская служба автодорог и Запорожская служба автодорог.

Украинские Национальные Новости

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