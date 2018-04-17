Черкаський мажоритарник Бобов прогуляв більшу частину засідань парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Народний депутат від групи "Відродження" Геннадій Бобов пропустив з невідомих причин 257 засідань парламенту. Про це свідчать дані письмової реєстрації нардепа на сайті Верховної Ради, передає УНН.
З 410 парламентських засідань Бобов був присутній всього на 153. У Верховну Раду він потрапив завдяки виборцям округу № 196 у Черкаській області. Але, за даними аналітичного ресурсу "Слово і діло", він так і не виконав всі свої обіцянки.
9 грудня 2014 року Бобов запевнив, що докладе максимум зусиль, щоб пакет законопроектів (№ 1267, № 1063-1) про підвищення мінімального рівня орендної плати за землі сільськогосподарського призначення був прийнятий. Але він не тільки не домігся прийняття цих законопроектів, але і не підтримував ті, що були спрямовані на реалізацію подібних ініціатив (№ 1578, № 2640).
30 грудня 2014 року Бобов пообіцяв реформувати медицину в сільській місцевості. Але під час голосування за медичну реформу був відсутній в залі Верховної Ради.
4 жовтня 2017 року народний депутат України Геннадій Бобов запевнив, що при його сприянні і домовленості з провідними агрофірмами Черкаської області, в Гарбузинське ПТУ - село в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області буде безкоштовно поставлена сучасна агротехніка для того, щоб діти могли ефективно освоювати свою майбутню професію. Але сучасної, а головне безкоштовної агротехніки ПТУ так і не дочекалося.
Нагадаємо, аграрії звинуватили одного з лідерів партії "Відродження" Віталія Хомутинніка у політичній корупції і спробі нажитися на їхньому заробітку.