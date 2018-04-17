Черкасский мажоритарщик Бобов прогулял большую часть заседаний парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Народный депутат от группы “Відродження” Геннадий Бобов пропустил по неизвестным причинам 257 заседаний парламента. Об этом свидетельствуют данные письменной регистрации нардепа на сайте Верховной Рады, передает УНН.
Из 410 парламентских заседаний Бобов присутствовал всего на 153. В Верховную Раду он попал благодаря избирателям округа № 196 в Черкасской области. Но, по данным аналитического ресурса “Слово і діло”, он так и не выполнил все свои обещания.
9 декабря 2014 года Бобов заверил, что приложит максимум усилий, чтобы пакет законопроектов (№ 1267, № 1063-1) о повышении минимального уровня арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения был принят. Но он не только не добился принятия этих законопроектов, но и не поддерживал те, что были направлены на реализацию подобных инициатив (№ 1578, № 2640).
30 декабря 2014 года Бобов пообещал реформировать медицину в сельской местности. Но во время голосования за медицинскую реформу отсутствовал в зале Верховной Рады.
4 октября 2017 года народный депутат Украины Геннадий Бобов заверил, что при его содействии и договоренности с ведущими агрофирмами Черкасской области, в Гарбузинский ПТУ — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области будет бесплатно поставлена современная агротехника для того, чтобы дети могли эффективно осваивать свою будущую профессию. Но современной, а главное бесплатной агротехники ПТУ так и не дождалось.
Напомним, аграрии обвинили одного из лидеров партии “Відродження” Виталия Хомутынника в политической коррупции и попытке нажиться на их заработке.