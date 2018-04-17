Черкасский мажоритарщик Бобов прогулял большую часть заседаний парламента

Из 410 парламентских заседаний Бобов присутствовал всего на 153. В Верховную Раду он попал благодаря избирателям округа № 196 в Черкасской области. Но, по данным аналитического ресурса “Слово і діло”, он так и не выполнил все свои обещания.

9 декабря 2014 года Бобов заверил, что приложит максимум усилий, чтобы пакет законопроектов (№ 1267, № 1063-1) о повышении минимального уровня арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения был принят. Но он не только не добился принятия этих законопроектов, но и не поддерживал те, что были направлены на реализацию подобных инициатив (№ 1578, № 2640).

30 декабря 2014 года Бобов пообещал реформировать медицину в сельской местности. Но во время голосования за медицинскую реформу отсутствовал в зале Верховной Рады.

4 октября 2017 года народный депутат Украины Геннадий Бобов заверил, что при его содействии и договоренности с ведущими агрофирмами Черкасской области, в Гарбузинский ПТУ — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области будет бесплатно поставлена ​​современная агротехника для того, чтобы дети могли эффективно осваивать свою будущую профессию. Но современной, а главное бесплатной агротехники ПТУ так и не дождалось.

Напомним, аграрии обвинили одного из лидеров партии “Відродження” Виталия Хомутынника в политической коррупции и попытке нажиться на их заработке.