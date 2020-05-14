Черкаській лікарні придбали ампліфікатор для ПЛР-діагностики

На період боротьби із коронавірусною інфекцією апарат передадуть у тимчасове користування обласному лабораторному центру, де на сьогодні проводять щоденно до 500 ПЛР-досліджень. Надалі ж ампліфікатором здійснюватимуть широкий спектр діагностичних процедур.

“Сьогодні ми, враховуючи ситуацію з коронавірусом, передаємо ампліфікатор в тимчасове користування до обласного лабораторного центру МОЗ України. Після повернення до звичайного ритму життя на апараті будуть проводити низку видів діагностики. Однозначно, цей апарат матиме стратегічне значення, оскільки перед нами стоїть амбітна ціль — розпочати в області трансплантацію органів, зокрема нирок. Нагадаю, що трансплантацію кісткового мозку вже розпочали в онкодиспансері. А без якісної діагностики ці процеси неможливі. Тобто, його зможе використовувати і онкодиспансер, й інші заклади області”, — зазначив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

За словами головного лікаря Черкаської обласної лікарні Олександра Дудника, на ПЛР-ампліфікаторі є можливість проводити низку діагностик генетичних та онко-генетичних захворювань. Наприклад, вагітним на ранніх стадіях виявляти генетичні захворювання, а також інфекційні.

Апарат закупили коштом благодійного фонду “Урожай громаді” агрохолдингу МХП. Додатково в лабораторію у межах спільного проекту бізнесу, влади та громадськості “Спільнодія Черкащини” придбали комплектуюче обладнання: ультрафіолетовий бокс, термошейкери та інше лабораторне обладнання на майже 300 тис. грн.

Агенція регіонального розвитку в межах проекту “Спільнодія Черкащини” дооснастила лабораторію обладнанням для комплексності робіт.

“Вже закупили ультрафіолетовий бокс, термошейкери та інше лабораторне обладнання на майже 300 тис. грн”, — повідомила керівниця Черкаської агенції регіонального розвитку Любов Ропало.

Як відзначив координатор Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслан Пономаренко, бізнес готовий і надалі реагувати на потреби закладів охорони здоров’я.

“Ми усвідомлюємо важливість цього апарату і для боротьби з коронавірусом, і для подальшої роботи обласного закладу. Тому в співпраці із обласною адміністрацією оперативно відреагували на потребу. Переконані, що апарат врятує не одне життя, бо на сьогодні ПЛР-діагностика — один із найточніших методів”, — наголосив він.

Довідка УНН: МХП — найбільший виробник курятини в Україні, найпопулярніша торгова марка — “Наша Ряба”. Власник компанії Юрій Косюк. Загальна сума допомоги країні на протидію коронавірусу вже склала 84 млн грн.