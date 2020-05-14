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Черкасской больнице приобрели амплификатор для ПЦР-диагностики

Киев • УНН

 • 24093 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Черкасской областной больнице приобрели современный амплификатор CFX96 Touch для диагностики методом полимеразной цепной реакции. Об этом сообщили в Черкасской облгосадминистрации, передает УНН.

Черкасской больнице приобрели амплификатор для ПЦР-диагностики

На период борьбы с коронавирусной инфекцией аппарат передадут во временное пользование областному лабораторному центру, где сегодня проводят ежедневно до 500 ПЦР-исследований. В дальнейшем же амплификатором будут осуществлять широкий спектр диагностических процедур.

"Сегодня мы, учитывая ситуацию с коронавирусом, передаем амплификатор во временное пользование в областной лабораторный центр Минздрава Украины. По возвращении к обычному ритму жизни на аппарате будут проводить ряд видов диагностики. Однозначно, этот аппарат будет иметь стратегическое значение, поскольку перед нами стоит амбициозная цель - начать в области трансплантации органов, в частности почек. Напомню, что трансплантацию костного мозга уже начали в онкодиспансере. А без качественной диагностики эти процессы невозможны. То есть, его сможет использовать и онкодиспансер, и другие учреждения области", - отметил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

По словам главного врача Черкасской областной больницы Александра Дудныка, на ПЦР-амплификаторе есть возможность проводить ряд диагностик генетических и онко-генетических заболеваний. Например, беременным на ранних стадиях выявлять генетические заболевания, а также инфекционные.

Аппарат закупили за счет благотворительного фонда "Урожай общине" (“Урожай громаді”) агрохолдинга МХП. Дополнительно в лабораторию в рамках совместного проекта бизнеса, власти и общественности "Спильнодия Черкащины" приобрели комплектующее оборудование: ультрафиолетовый бокс, термошейкер и другое лабораторное оборудование почти на 300 тыс. грн.

Агентство регионального развития в рамках проекта "Спильнодия Черкащины" дооснастили лабораторию оборудованием для комплексности работ.

"Уже закупили ультрафиолетовый бокс, термошейкер и другое лабораторное оборудование почти на 300 тыс. грн", - сообщила руководитель Черкасского агентства регионального развития Любовь Ропало.

Как отметил координатор Черкасского областного штаба противодействия коронавирусу от МХП Руслан Пономаренко, бизнес готов и в дальнейшем реагировать на потребности учреждений здравоохранения.

"Мы осознаем важность этого аппарата и для борьбы с коронавирусом, и для дальнейшей работы областного учреждения. Поэтому в сотрудничестве с областной администрацией оперативно отреагировали на потребность. Убеждены, что аппарат спасет не одну жизнь, потому что на сегодня ПЦР-диагностика - один из самых точных методов", - подчеркнул он.

Справка УНН: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк. Общая сумма помощи стране на противодействие коронавирусу уже составила 84 млн грн.

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