"Черкаські Мавпи" зрівняли рахунок у серії за "бронзу" ЧУ проти БК "Дніпро"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Бронзова серія Суперліги Парі-Матч продовжилась другим поєдинком між баскетболістами “Дніпра” та “Черкаськими Мавпами”, повідомляє УНН з посиланням на сайт БК “Черкаські Мавпи”.
Матч проходив у непоступливій боротьбі і перша половина завершилася на користь господарів із Дніпра — 42:39. Проте в другій частині баталії завдяки грі Олександра Кольченка черкасці вирвали звитягу — 82:77.
Варто зазначити, що справжнім героєм матчу став захисник “Черкаських Мавп” Олександр Кольченко, який провів шикарний матч, набравши 28 очок.
Окрім того, у “Мавп” відзначимо Девіса 11 очок +9 підбирань, Тихонова 9 + 5 підбирань, Кальніченко 9 і Бояркіна 8+7 передач.
У “Дніпра” дабл-дабл оформив Олександр Мішула 20+10 передач, у Тимофеєнко 20+5 підбирань, Загреба 11+4 підбирання.
Додамо, що серія переїздить до Черкас, де відбудеться третя гра вже 3-го травня.