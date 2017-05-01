"Черкасские Обезьяны" сравняли счет в серии за "бронзу" ЧУ против БК "Днепр"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Бронзовая серия Суперлиги Пари-Матч продолжилась вторым поединком между баскетболистами "Днепра" и "Черкасские Мавпы", сообщает УНН со ссылкой на сайт БК "Черкасские Обезьяны".
Матч проходил в неуступчивой борьбе и первая половина завершилась в пользу хозяев со Днепра - 42:39. Однако во второй части баталии благодаря игре Александра Кольченко Черкасс вырвали победу - 82:77.
Стоит отметить, что настоящим героем матча стал защитник "Черкасских обезьян" Александр Кольченко, который провел шикарный матч, набрав 28 очков.
Кроме того, в "Обезьян" отметим Дэвиса 11 очков +9 подборов, Тихонова 9 + 5 подборов, Кальниченко 9 и Бояркина 8 + 7 передач.
У "Днепра" дабл-дабл оформил Александр Мишула 20 + 10 передач, в Тимофеенко 20 + 5 подборов, Загреба 11 + 4 подбора.
Добавим, что серия переезжает в Черкассы, где состоится третья игра уже 3 мая.