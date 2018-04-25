"Черкаські Мавпи" вирвали перемогу у першій фінальній грі Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. “Черкаські Мавпи” перемогли на виїзді “Дніпро” в першому поєдинку фінальної серії чемпіонату України в Суперлізі Парі-Матч, передає УНН з посиланням на ФБУ.
На паркеті точилася рівна боротьба про що й свідчать результати в окремо взятих чвертях — 28:27, 16:20, 16:14, 15:15. Все вирішилося практично з сиреною — за 2 секунди за закінчення основного часу лідер атак "Мавп“/гравець збірної України Олександр Кольченко забив два очки з проходу і подарував мінімальний виграш колективу Черкас — 75:76.
“На мою думку, це перший матч у сезоні, в якому ми поступилися не через захист, а через напад. 76 очок — ніби й не мало. Та ми знаємо, що команда Черкас любить атакувати. Це непоганий показник. Ми особливо легких очок не давали супернику забивати. Що було поганим цього разу — це рух м’яча в атаці. Часом ми проводили такі атаки, яких раніше ніколи не робили і не хочемо більше робити”, — сказав наставник “Дніпра” Денис Журавльов.
Статистика “Черкаських Мавп” — Конєв 15 + 11 підбирань, Кобець 15, Бояркін 10, Кольченко і Девіс по 9, “Дніпра” — Глєбов 18 очок, Шундель 15, Тимофеєнко 12.
Додамо також, другий поєдинок фінальної серії відбудеться також у Дніпрі 26 квітня.